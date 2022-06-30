читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Список компаний, которые ушли или уходят с российского рынка, продолжает пополняться. На этот раз бизнес сворачивает компания Converse. Это производитель обуви из США, известный, прежде всего, своими кедами.

Официальных заявлений от представителей самой компании на этот счёт пока не было. Однако российские СМИ со ссылкой на телеграм-канал «Отдел стиль жизни» утверждают, что русскоязычный сайт Converse прекратит свою работу на следующей неделе.

В самом же телеграм-канале идёт ссылка на анонимного сотрудника бренда. Он утверждает, что руководство компании запретило работникам у себя в соцсетях говорить о приостановке деятельности в России, однако принципиальное решение на этот счёт уже принято.

Западные компании стали уходить с рынка в России после начала специальной военной операции в Донбассе. С весны этого года о прекращении деятельности в стране заявили десятки компаний и брендов.

Вам может понравиться

Пентагон высказал обеспокоенность, что поставляемые Украине гаубицы даже не доезжают до фронта

Пентагон начал размышлять над тем, как бы отказаться от обещаний поставить на Украину новую партию вооружения. На эту здравую мысль его навела ситуация с гаубицами M777, которые российские военные «щелкают

Китай сократил экспорт в Россию почти на 40%

Несмотря на то, что Китай не присоединился к санкциям против России, экспорт товаров на российский рынок страна сократила на 38% после 24 февраля, когда началась специальная военная операция в Донбассе.

Американская армия испытывает самую большую нехватку рекрутов за последние 50 лет

В американской армии наблюдается самый большой за последние 50 лет дефицит добровольцев. При этом увеличивается количество военнослужащих, совершенно непригодных в службе. Об этом сообщает NBC News. Подробности передает РИА “Новости”.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |