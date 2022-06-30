Список компаний, которые ушли или уходят с российского рынка, продолжает пополняться. На этот раз бизнес сворачивает компания Converse. Это производитель обуви из США, известный, прежде всего, своими кедами.

Официальных заявлений от представителей самой компании на этот счёт пока не было. Однако российские СМИ со ссылкой на телеграм-канал «Отдел стиль жизни» утверждают, что русскоязычный сайт Converse прекратит свою работу на следующей неделе.

В самом же телеграм-канале идёт ссылка на анонимного сотрудника бренда. Он утверждает, что руководство компании запретило работникам у себя в соцсетях говорить о приостановке деятельности в России, однако принципиальное решение на этот счёт уже принято.

Западные компании стали уходить с рынка в России после начала специальной военной операции в Донбассе. С весны этого года о прекращении деятельности в стране заявили десятки компаний и брендов.