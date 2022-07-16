Украинский военнослужащий, оказавшийся в плену, рассказал, что его подразделение оказалось в буквальном смысле брошенным на произвол судьбы. На запрос к командованию о помощи оно получило лаконичный ответ: «Поддержка минус», что в переводе на нормальный язык означает: «Выкручивайтесь, как хотите».

Также боец отметил, что пошел служить только потому, что не хотел отправляться в тюрьму. В военкомате его поставили именно перед таким выбором, поэтому пришлось выбирать меньшее из двух зол. Большинство сослуживцев военнопленного в армии оказались примерно по такой же схеме.

По словам военного, в его подразделении бойцы радовались травмам и ранениям, а также предпринимали всевозможные попытки «откосить» от службы по состоянию здоровья. В бой никто не рвался, так как все отлично понимают полную бессмысленность сопротивления.