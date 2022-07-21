После заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова об изменениях в географических задачах спецоперации на Украине Киев и Европа впали в настоящую истерику. На это высказывание отреагировали представители нескольких стран, среди которых и Соединенные Штаты.

Так, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США давно знали, что на Донбассе специальная военная операция ВС РФ не закончится.

«И мы это знали. Наши союзники и партнеры знали, что у него (президента России Владимира Путина – прим. Discover24.ru) большие амбиции. И Лавров только что подтвердил это. Это не удивительно ни для кого, кто был частью этого или наблюдал за этим удаленно», – отметил Остин.

Глава МИД Германии Анналена Бербок и советник главы ОП Украины Михаил Подоляк сочли высказывание Лаврова «пропагандистским». Последний при этом пригрозил «объяснить основы географии» с применением нового «супероружия» РСЗО HIMARS.

Об оружии говорил и Дмитрий Кулеба, возглавляющий украинское внешнеполитическое ведомство. Он призвал США как можно скорее отправить на Украину дальнобойные ракеты для РСЗО.

Напомним, что Киев и его западные кураторы непрестанно бросаются обвинениями в адрес России якобы за «эскалацию конфликта». Вот только именно они провоцируют продолжение спецоперации. Запад поставляет на Украину дальнобойное вооружение, а киевские власти постоянно грозят обстрелами Крымского полуострова и Керченского моста. В таких условиях РФ вполне может применить более серьезные боевые системы, чтобы предотвратить явную угрозу террористических атак.