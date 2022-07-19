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Взрыв драматического театра в Мариуполе произошел не из-за авиаудара, рассказал глава следственного управления Генпрокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко. Он пояснил, что все собранные доказательства позволяют утверждать, что в здании находилось безоболочное взрывное устройство, передает РИА Новости.

Куцурубенко напомнил, что взрыв произошел в марте текущего года. Киев сразу же заявил о «сверхмощной авиабомбе», которую якобы сбросили российские ВКС. Однако проведенное следствие, все необходимые экспертизы, показания свидетелей доказывают, что ничего подобного зафиксировано не было. Тщательный разбор завалов не позволил обнаружить ни единой детали, указывающей на авиаудар по драматическому театру.

В показаниях нескольких свидетелей имеют данные о ящиках с неизвестным содержимым, которые в здание заносили украинские военные. Не исключено, что там находились боеприпасы, которые и сдетонировали.

Напомним, что Минобороны РФ называет взрыв провокацией националистического батальона «Азов» (запрещен в России) с целью обвинить РФ в атаке на мирное население. Именно «азовцы» в то время удерживали контроль над Мариуполем и устраивали карательные акции в отношении поддерживающих ВС РФ жителей города.

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