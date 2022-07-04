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Для сохранения кинопрокатной сети в России голливудские фильмы можно лицензировать принудительно. А ввозить их в страну можно по схеме “параллельного проката” – по аналогии с параллельным импортом, когда товары ввозят без учёта мнения правообладателя. Идею высказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает ТАСС.

С конца февраля этого года крупные голливудские студии на фоне начавшейся специальной военной операции в Донбассе разорвали отношения с российскими прокатчиками фильмов и отменили показы своих картин в России. Это больно ударило по кинотеатрам, для которых основной статьёй доходов были как раз западные блокбастеры.

По словам Швыдкого, сейчас для того, чтобы кинотеатры не испытывали проблем с прибылью, нужно снимать примерно по 250 фильмов в год. Однако в России производится в два раза меньше кинокартин. Одним из вариантов сохранения кинопрокатной сети в такой ситуации – считает Швыдкой – было бы “принудительное лицензирование” западных лент. При этом спецпредставитель президента добавил, что сети кинотеатров так или иначе необходимо сохранять.

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