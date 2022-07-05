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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому копию письма шведского короля Карла XII. В документе содержится указание признать независимость Запорожской Сечи. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Документ предназначен послу в Константинополе. Он был составлен в 1711 году. Послание хранилось в Государственном архиве Швеции. В Администрации Зеленского отметили: «В нем король Карл XII дает наставления шведскому послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь, как независимое государство».

Во время встречи с Андерссон глава Украины показал этот документ представителям СМИ, а также зачитал отрывок о свободе Украины и всех казаков. Он заявил, что эти слова наиболее актуальны на сегодняшний день.

Владимир Зеленский отметил, что документ будет переведен с латинского на украинский язык и передан для изучения в школах.

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