Официальный представитель антивоенной организации Svenska Freds Габриэла Ирстен заявила, что Швеция не должна вступать в Североатлантический альянс. По ее словам, «этот процесс не имеет демократических корней».

По словам Ирстен, даже сторонники НАТО возмущены, что гражданам Швеции не дали возможности высказаться в пользу вступления или против него. Власти были обязаны провести соответствующий референдум, однако не сделали этого, из-за чего многие шведы осознали, что их мнение особо никого не интересует.

Ирстен заявила, что расстроены таким решением и многие представители Социал-демократической партии, которая имеет большинство в парламенте. Они недовольны решениями по Североатлантическому альянсу и даже пытались провести еще один съезд, чтобы все переиграть. Однако это оказалось бессмысленным шагом.