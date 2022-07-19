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Поражения Киева под Лисичанском и Северодонецком «уронили» боевой дух ВСУ и морально-психологическое состояние особо «упоротых» националистов. Чтобы смягчить последствия, командование украинской армии и руководство страны пробавляется громкими заявлениями о скором «контрнаступлении», считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Говорить о том, что где-то собран какой-то кулак, который сейчас со всего размаху ударит по русским, я пока не готов это подтверждать», – цитирует аналитика портал «Военное дело».

Шурыгин также назвал все заявления о контрнаступлении ВСУ «влажными юношескими мечтами», которые никогда не воплотятся в реальность.

Напомним, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что президент Зеленский приказал «отбить» освобожденные Россией южные регионы страны. Для этой цели якобы уже собирается «миллионная армия» и ожидаются новые поставки западного оружия.

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