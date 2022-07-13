Российское Минобороны рассказало о штурмовом отряде под командованием старшего лейтенанта Ислама Тугушева, успешно воюющего на Донбассе и обеспечивающего надежную защиту гражданского населения от боевиков ВСУ, передает издание «Известия».

Сообщается, что в ходе разведывательных мероприятий рядом с одним из населенных пунктов региона отряд обнаружил крупное формирование украинских националистов. Несмотря на преимущество противника в численности подразделение вступило в неравный бой, воспользовавшись эффектом неожиданности.

Старший лейтенант в этом бою был ранен, но продолжал вести за собой отряд. Именно его самоотверженность позволила одолеть превосходящие силы врага и уничтожить как минимум 25 боевиков ВСУ. Кроме того, подразделение получило секретные документы, которые позволили Генштабу своевременно внести коррективы в ход специальной операции ВС РФ на Украине. Сообщается, что эти бумаги позволили избежать недооценки противника.