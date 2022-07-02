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Минобороны РФ показало на видео боевую работу штурмовиков Су-25 с ракетами «Тулумбас». Эти боезаряды позволяют успешно атаковать замаскированные позиции противника, а также скопления живой силы и техники.

На кадрах видно, как российские летчики заряжают блоки с ракетами и осуществляют подготовку к боевому вылету. После этого они идут на взлет, атакуют замаскированный опорный пункт противника и возвращаются на базу.

После этого вся процедура повторяется сначала – экипаж снова заряжает ракеты С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра, проводить предполетную подготовку и отправляется охотится на врага.

Напомним, что основные бои в спецоперации ВС РФ на Украине проходят сейчас на Донбассе. Союзные силы завершают освобождение Лисичанска, после чего возьмутся за Славянск и Краматорск.

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