Украинские боевики напали на два автомобиля с пограничниками ВС РФ неподалеку от Белгорода. Подробности рассказал телеграм-канал SHOT.

Первый автомобиль попал под удар беспилотного аппарата, сбросившего взрывное устройство. Сама машина получила серьезные механические повреждения, однако российские пограничники не пострадали.

Второй эпизод произошел в четырехстах метрах от украинской границы. Машину с пограничниками атаковали из гранатомета и автоматов. Трое военнослужащих получили ранения, один погиб.

Напомним, что Киев периодически наносит удары по приграничным городам России. Так, на днях атаке подвергся Белгород. ПВО уничтожила все ракеты, однако из-за падения обломков одной из них на частный жилой дом возник сильный пожар. В доме погибли один гражданин РФ, а также трое украинцев, которые сбежали в Белгород из Харьковской области.