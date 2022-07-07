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Россия и Китай продолжат расширять стратегическое взаимодействие на фоне политики США, направленной на сдерживание России и Пекина. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Подробности передает РИА “Новости”.

Сергей Лавров сообщил на встрече с главой МИД КНР Ван И: “Мы высоко оцениваем результаты пекинского саммита, где наши лидеры подробно обсудили задачи нашего стратегического партнерства”.

Глава ведомства отметил, что на фоне стратегического курса США и их союзников на двойное сдерживание нашей страны и Китая будет продолжаться наращивание объемов и расширение охвата практического взаимодействия.

Глава МИД РФ отметил, что внутренние резервы российско-китайских отношений обладают серьезным потенциалом, поэтому страны будут продолжать детальную разработку новых форматов сотрудничества, которые будут независимы от негативных воздействий внешних факторов.

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