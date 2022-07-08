Ставленник Киева в Луганской области Сергей Гайдай опроверг информацию Минобороны РФ и британских разведывательных структур об оперативной паузе, которую взяли российские войска. Он заявил, что это совсем не пауза, а страх из-за успешных действий ВСУ, передает “Военное обозрение”.

Ничего удивительно в заявлении Гайдая нет, Киев постоянно превращает в «перемоги» даже самые сокрушительные поражения. Что же касается оперативной паузы, Минобороны РФ действительно ее объявило после установления контроля над Лисичанском.

Также киевский ставленник в области, которая уже полностью находится под контролем ЛНР, поплакался из-за многочисленных разрушений, отсутствия сотовой связи в Лисичанске и других городах.

Напомним, что после оперативной паузы наступление ВС РФ будет продолжено. Следующей целью союзных сил является установление полного контроля над Донбассом.