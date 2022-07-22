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Западные истребители никак не повлияют на ход спецоперации ВС РФ на Украине заявила сенатор Совфеда Ольга Ковитиди. Так она прокомментировала высказывание начштаба ВВС США Чарльза Брауна о возможной передаче Киеву шведских, британских либо французских боевых самолетов.

Ковитиди напомнила, что ВС РФ ракетными ударами разгромили все украинские аэродромы, поэтому в стране просто нет инфраструктуры для обеспечения взлета и посадки истребителей западного образца.

Кроме того, все украинские летчики обучались летать на советских истребителях, поэтому теперь им придется переучиваться.

«Процесс обучения и подготовки летного, а также инженерно-технического состава займет не один день, это месяцы обучения», – цитирует сенатора РИА Новости.

Поставки западных истребителей не имеют никакого смысла, поэтому США вряд ли будут вообще поднимать эту тему.

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