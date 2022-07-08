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Экс-премьер Японии Синдзо Абэ говорил об ответственности Запада и Украины в конфликте с РФ даже после того, как его страна под давлением Соединенных Штатов стала исповедовать антироссийский курс. Вполне вероятно, что это и стало основной причиной покушения на него, заявил сенатор СовФеда Андрей Климов.

Он пояснил, что таким образом Соединенные Штаты и их союзники пытаются избавиться от последних здравомыслящих политиков в «Большой семерке». Покушение показывает, что одна из главных целей – устранить силы, которые делают выбор в пользу мира и безопасности, совершенно не приемлют американские военные авантюры и милитаристские настроения, передает РИА Новости.

Напомним, что покушение на Синдзо Абэ произошло в 5:30 по Московскому времени в японском городе Нара, где выступал политик. Сейчас он находится в больнице в очень тяжелом состоянии. Стрелявший в бывшего премьер-министра задержан.

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