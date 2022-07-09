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Киев неэффективно использует реактивные системы залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS, заявили представители американского Сената. По их мнению, дело даже не в отсутствии мастерства у военнослужащих ВСУ, а в малой дальности отправленных на Украину ракет, передает портал Avia.Pro.

Так, сенатор Ричард Блюменталь заявил, что Соединенные Штаты просто обязаны отправить в Киев ракеты для РСЗО HIMARS с дальностью поражения целей в 300-500 километров. Также имеет смысл передать Украине новейшие средства противовоздушной обороны и дальнобойные заряды для противокорабельных комплексов «Гарпун». Но только при условии, что все это не будет использоваться для ударов по российской территории.

Еще один сенатор Линдси Грэм фактически повторил просьбу Киева, сообщив о необходимости как можно скорее отправлять на Украину новые партии оружия. По его словам, это даст возможность ВСУ удержать контроль над частью территории Донбасса.

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