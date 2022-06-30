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Служба безопасности Украины (СБУ) заявило, что на корпоративные права одного из туристических агентств одного из предпринимателей России наложен арест. Как сообщает ТАСС, в СБУ не уточнили о каком турагентстве и о каком предпринимателе идёт речь. Уточняется лишь, что туристическое агентство “одно из крупнейших” в стране, а то, что главным бенефициаром является российский предприниматель, установили сотрудники СБУ.

Украинские СМИ со своей стороны предполагают, что были арестованы активы миллиардера Андрея Мордашова. Российский предприниматель владеет, в частности, компанией “Северсталь”.

Что же касается турагентства, то тут, вероятно, речь идёт об акциях компании TUI. Фирма работает на Украине под немецким брендом. Мордашову в нём принадлежало примерно 30% . Акции у предпринимателя были до конца февраля этого года: до того времени, как на них был наложен арест на фоне санкций в отношении России и самого предпринимателя со стороны Евросоюза из-за начала специальной военной операции в Донбассе.

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