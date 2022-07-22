А нужен ли вообще России мирный договор с Японией, поинтересовался политолог-востоковед Евгений Сатановский, комментируя возможность подписания такого соглашения. Он пояснил, что у Токио собственное представление о мире с Москвой, которое РФ совершенно не устраивает.
«С японской точки зрения мирный договор означает территориальные уступки на Южных Курилах, а, значит, неизбежно появление там американских военных баз и резкое осложнение обстановки на Дальнем Востоке. А для нас он совершенно не нужен», – цитирует Сатановского портал «Свободная пресса».
Он отметил, что в ежегодном докладе «Белая книга обороны», опубликованном японским военном ведомством, высказывается недовольство действиями России, усиливающей Южные Курилы. Между тем, Токио регулярно позволяет себе агрессивные выпады в адрес РФ, уже открыто предъявляя территориальные претензии и сообщая о желании внести изменения в нынешнюю мирную Конституцию.
Как только эти коррективы будут внесены, Япония при помощи США вполне может стать ядерной державой.
«Вот тогда у нас будет очередная война с Японией, а те же американцы будут от этого вполне счастливы. Так разве нужен нам для этого мирный договор, который гроша ломаного не стоит? Да он стоит дешевле той бумаги, на которой будет написан! Нам необходимо быть готовыми к войне с любым противником», – подвел итог Сатановский.