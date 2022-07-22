А нужен ли вообще России мирный договор с Японией, поинтересовался политолог-востоковед Евгений Сатановский, комментируя возможность подписания такого соглашения. Он пояснил, что у Токио собственное представление о мире с Москвой, которое РФ совершенно не устраивает.

«С японской точки зрения мирный договор означает территориальные уступки на Южных Курилах, а, значит, неизбежно появление там американских военных баз и резкое осложнение обстановки на Дальнем Востоке. А для нас он совершенно не нужен», – цитирует Сатановского портал «Свободная пресса».

Он отметил, что в ежегодном докладе «Белая книга обороны», опубликованном японским военном ведомством, высказывается недовольство действиями России, усиливающей Южные Курилы. Между тем, Токио регулярно позволяет себе агрессивные выпады в адрес РФ, уже открыто предъявляя территориальные претензии и сообщая о желании внести изменения в нынешнюю мирную Конституцию.

Как только эти коррективы будут внесены, Япония при помощи США вполне может стать ядерной державой.