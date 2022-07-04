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Политолог-востоковед Евгений Сатановский прокомментировал неоднократно звучащую от Великобритании угрозу конфисковать активы РФ и отдать их Киеву. Он отметил, что Россия может дать на подобные действия нетривиальный ответ.

По словам Сатановского, заявления Лиз Трасс, возглавляющей британский МИД, о российских активах, очень хорошо демонстрируют, как страна относится к “неприкосновенности частной собственности” и исповедует “западные ценности”. На деле джентльмены из Великобритании являются не более, чем бендитами и пиратами, а сказками о “британских законах” они лишь прикрывают свою сущность.

Теперь Россия вполне может действовать в их же стиле и превращать любые суда из Великобритании в свою легитимную добычу. Причем можно делать это уже сейчас, превентивно, а деньги отправлять на восстановление городов Донбасса.

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