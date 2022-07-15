Экономический кризис в США, разразившийся из-за антироссийских санкций, привел к потере доходов американских лоббистских групп. Именно поэтому они начали беспрецедентное давление на Конгресс, а парламент, в свою очередь, стал давить на администрацию Соединенных Штатов, рассказал политолог-востоковед Евгений Сатановский.

Такое мощное давление и вынудило Вашингтон ослабить санкционную удавку. Все операции, связанные с изготовлением и реализацией сельскохозяйственной продукции и удобрений, медикаментов и оборудования, целого ряда других товаров теперь могут осуществляться без действовавших ранее ограничений.

Сатановский напомнил, что внутренняя и внешняя политика Соединенных Штатов базируется на полном отсутствии политики. Роль играют исключительно интересы спонсоров и отдельных лоббистских групп. Поэтому если в интересах, к примеру, Демократической партии будет отмена санкций против РФ, администрация их аннулирует без лишних слов.