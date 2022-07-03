Удары по Белгороду минувшей ночью нанесла наемная армия НАТО, которую Североатлантический альянс сколотил из украинских националистов. Также блок несет ответственность за эту атаку из-за поставок Киеву оружия, уверен политолог-востоковед Евгений Сатановский.

Он также отметил, что именно НАТО противостоит России на украинской территории, что существенно замедляет специальную военную операцию. Причем деньги на военную помощь Киеву частично выделяются из золотовалютных резервов РФ, нагло украденных Западом.