Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Удары по Белгороду минувшей ночью нанесла наемная армия НАТО, которую Североатлантический альянс сколотил из украинских националистов. Также блок несет ответственность за эту атаку из-за поставок Киеву оружия, уверен политолог-востоковед Евгений Сатановский.

Он также отметил, что именно НАТО противостоит России на украинской территории, что существенно замедляет специальную военную операцию. Причем деньги на военную помощь Киеву частично выделяются из золотовалютных резервов РФ, нагло украденных Западом.

«Предоставляя им возможность бить по нашей территории без малейших опасений за свои холеные, безмозглые, наглые, болтливые, подлые рожи разной степени улыбчивости. А они все морочат и морочат начальству голову своими звонками и визитами», – цитирует эксперта издание “МК”.

Вам может понравиться

Бегство боевиков ВСУ под ударами российской артиллерии попало на видео

Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись, сделанную украинскими военными. Они снимали собственное отступление, но попали под артиллерийский огонь ВС РФ. Судя по всему, съемку вели с головного бронетранспортера, которому удалось уцелеть. На

Вербовка в американскую армию ушла в штопор из-за коррупции левых

Американская армия сегодня испытывает самый глубокий кадровый кризис с 1973 года. Лишь 9% американцев интересуются службой по контракту. Об этом сообщило издание The Federalist. Сейчас армия США укомплектована только на

Подконтрольные Киеву власти Луганской области передали 10 школьных автобусов территориальной обороне

Ставленник Киева Сергей Гайдай, возглавляющий военную администрацию Луганской области, сообщил о передаче украинской территориальной обороне десяти школьных автобусов марки «Богдан». Он также опубликовал в Сети фотографии этих транспортных средств, на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |