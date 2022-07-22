Несколько лет назад складные смартфоны считались чем-то необычным и радикальным, однако сейчас стало понятно, что такие гаджеты идеально вписываются в современную жизнь. И совсем скоро эти аппараты займут весомую долю на рынке. Такое заявление сделал глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро – сообщает “Лента.ру” со ссылкой на сайт южнокорейской корпорации.

В подтверждение указанных тезисов в IT-компании приводят статистику. За весь прошлый год Samsung поставила на рынок 10 миллионов складных смартфонов. Это в 4 раза больше, чем годом ранее. По словам Мун Ро, этот факт указывает на то, что потребители смогли по достоинству оценить новинку, что и сыграло ключевую роль в популярности складных гаджетов.

В Samsung также заявили, что уже готовят презентацию новой линейки своих складных смартфонов. Обновлённые модели Galaxy Fold и Galaxy Flip должны показать в начале августа.