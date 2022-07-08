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Всего в 50 километрах от острова Змеиный беспрерывно кружит американский противолодочный самолет P-8A Poseidon. Портал Avia.Pro поясняет, что воздушная машина по нескольку часов проводит в воздухе, после чего на короткое время возвращается на авиабазу в Румынии.

При этом «Посейдон» летает не только в воздушном пространстве Румынии. Периодически он выходит за его пределы, выписывая круги над западной частью акватории Черного моря. Иногда летчики отключают транспондеры, что не дает возможности отследить маршрут их движения.

Не исключено, что американский самолет принимал непосредственное участие во вчерашней операции украинских боевиков на острове Змеиный. Он, скорее всего, координировал высадку десанта на островную территорию, в результате чего, напомним, на ней появился украинский флаг. Также эксперты подозревают, что противолодочная воздушная машина обнаружила какой-то подводных объект, из-за чего кружит постоянно над одним и тем же районом.

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