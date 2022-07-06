Сложная ситуация на Украине и экономические санкции против России могут привести к тому, что голодающих людей в мире станет больше. С хроническим недоеданием в этом году могут дополнительно столкнуться 13 миллионов человек. Такой прогноз сделал главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Максимо Тореро во время своего выступления в ООН – сообщает ТАСС.

Тореро уточнил, что сейчас агропромышленный комплекс во всём мире столкнулся с неопределённость. Как будут дальше развиваться события в связи с боевыми действиями на Украине, не понятно. Это чревато тем, что дополнительно больше десятка миллиона людей не будет иметь доступ к продовольствию, а в следующем году цифра людей, страдающих от голода, может увеличиться до 17 миллионов.

Риск продовольственного кризиса в ряде стран – в первую очередь в странах Африки – повысился на фоне ситуации на Украине и экономических санкций против России. Обе страны являются основными поставщиками зерна.

В ООН и раньше отмечали, что ситуация с продовольствием в этом году может быть крайне сложной. В то же время в Кремле заявляли, что предпосылки к продовольственному кризису появились ещё до начала специальной военной операции в Донбассе. Его причинами называли пандемию коронавируса и просчёты политиков западных стран. А экономические санкции против России только усугубили и без того сложную ситуацию, заявляли в российском МИДе.