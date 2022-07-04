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Российским гражданам рассказали о выплатах на банковские карты, которые уже можно будет получить с 4 июля. Речь идет о выплатах, которые финансируются по линии ПФР.

Начиная с понедельника, гражданам будут поступать пенсии и социальные пособия за июль. С 4 июля их размер будет проиндексирован. Все выплаты должны быть направлены на банковские счета россиян до 25 июля.

Эксперты отмечают, что в июне пенсии российские пенсионеры получать в том же размере, что и в июне. Новой индексации для страховых и социальных пенсий пока не предусмотрено. Увеличение коснется только социальных выплат на детей, они будут проиндексированы на основании роста прожиточного минимума. В июле социальные выплаты на детей будет перечислены за июнь.

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