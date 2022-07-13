Новая страна снимает все ковидные ограничения и открывается для туристов. С 25 июля путешественники смогут без соблюдения антиковидных мер въезжать на территорию Мальты. Об этом появилось сообщение на сайте Ассоциации туроператоров России.

Все прибывшие в страну туристы из третьих стран освобождаются от предъявления сертификата о вакцинации. Также не нужны больше справки о перенесенной болезни и сдача тестов. Теперь для въезда на Мальту нужна только действующая виза.

Решение об отмене антиковидных мер власти приняли в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране. Кроме того, на Мальте высокий уровень вакцинации населения.

Также в июле сняли все ограничения для туристов власти Австралии. В стране уверены, что это позволит не только увеличить туристический поток, но и избавиться от задержек в аэропортах.