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С 10 июля вступит в силу новый запрет, который коснется процедуры предоставления отпуска россиянам. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова.

Речь идет о праве сотрудников делить отпуск на части. Причиной нововведений стали жалобы россиян на руководителей, которые запрещают брать полный отпуск, утверждая, что его обязательно нужно делить на части.

В Роструде заявили, что такое требование незаконно. Деление отпуска на части делается по желанию сотрудника. Уже с 10 июля работодателям запретят отказывать сотруднику в возможности отгулять весь отпуск сразу.

Ирина Сивкова отметила, если россияне сталкиваются с такой проблемой, нужно подать жалобу в инспекцию по труду. В таком случае руководителя компании оштрафуют на сумму от 30 до 50 000 рублей.

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