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Министерство обороны Украины всеми силами пытается пополнить ряды армии страны. С 1 октября вступит в силу новое правило. Теперь на воинский учет будут ставить женщин, которые владеют определенными специальностями. Речь идет о профессиях, связанных с химией, медициной, IT и радиотехникой.

С 1 октября все женщины, владеющие этими специальностям, должны будут обратиться в военкомат для постановки на учет. Перечень профессий, которые обязывают постановку на учет, закреплен в указе Министерства обороны Украины. Среди наиболее востребованных отраслей для украинской армии считаются биология, химия, радиотехника, телекоммуникация, несколько специальностей из отрасти IT-технологий, а также ряд медицинских специальностей.

В Министерстве обороны Украины также заинтересованы в специалистах по налоговому делу, маркетингу, обеспечению войск, а также экспертов в области полиграфии и издательства.

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