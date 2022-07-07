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В 2022 году отопление в Польше может превратиться в дорогое удовольствие, пишет местное издание Rzeczpospolita. Эксперт Бартоломей Савицкий, публикацию которого представляет РИА Новости, уверен, что более 20 миллионов домохозяйств по всей стране понесут крупные расходы, пытаясь согреться зимой.

Аналитик отметил, что проблема кроется не только в газе. Польша поддержала угольное эмбарго против России. Ранее РФ поставляла около восьми миллионов тонн угля ежегодно, который распределялся между частным сектором и теплоцентралями. Сейчас придется искать ему альтернативу, поэтому ситуация с ценами остается весьма туманной. Управление регулирования энергетики уже заявило, что повышение цен на отопление составит от нескольких десятков до нескольких сотен процентов.

Савицкий объяснил, что около 3 миллионов поляков проживают в частном секторе, который в предыдущие годы отапливался российским углем. Также примерно 15 миллионов человек живут в многоквартирных домах, подключенных к централизованному отоплению. Все они столкнутся с серьезными финансовыми проблемами из-за стремительного роста цен.

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