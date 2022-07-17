На месте падения военно-транспортного самолета Ан-12, принадлежащего Украине, обнаружен неизвестный белый порошок. Эксперты уже высказали мнение, что помимо боеприпасов и оружия, на борту лайнера находилось также токсичное вещество. В настоящий момент оно исследуется специалистами по биологической и ядерной защите.

Напомним, что самолет потерпел крушение в Греции, неподалеку от города Ковала. Перед этим он запросил разрешение на аварийную посадку, но до аэропорта дотянуть не успел, загоревшись прямо в воздухе.

После падения самолета раздался мощный взрыв, все 8 членов экипажа погибли. Пожарных и врачей, которые прибыли на место катастрофы, а также местных жителей позже эвакуировали из-за специфического запаха, который распространяли неизвестные токсичные вещества.