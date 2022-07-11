Эсминец ВМС США DDG 51 Arleigh Burke, который несет на борту 90 крылатых ракет «Томагавк», появился неподалеку от территориальных вод России в Балтийском море. Известно, что сейчас он находится в рижском порту, где намерен оставаться на протяжении нескольких дней, сообщил портал Avia.Pro.

По мнению экспертов, появление такого боевого корабля в непосредственной близости от российских рубежей представляет серьезную опасность. Нет никаких сомнений в том, что ВС РФ отслеживают все его перемещения и находятся в готовности ответить на любые агрессивные или провокационные действия.

Впрочем, уже само появление эсминца ВМС США на фоне значительно ухудшившихся отношений между Москвой и Вашингтоном, а также блокады Калининграда Литвой является провокационным. Но активных действий в отношении него ВС РФ пока предпринимать не намерены. Во всяком случае, никакой официальной информации по этому поводу нет.