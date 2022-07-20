20 июля украинские террористы обстреляли Херсон и Новую Каховку целясь в основном по жилым кварталам. Портал «Русская весна» опубликовал видео, на котором запечатлен один из взрывов.

Напомним, что после получения американских РСЗО HIMARS украинские националисты принялись «мстить» ВС РФ за установление контроля над Херсонской и Запорожской областями. Однако в качестве объекта для этой самой мести почему-то выбраны мирные жители. Ведь они, в отличие от российских военнослужащих, не вооружены и не могут ответить на откровенный терроризм ВСУ.

Напомним, что ранее сообщалось об успешном перехвате 10 ракет, выпущенных националистами по Херсону. Однако несколько боезарядов все же поразили объекты гражданской инфраструктуры города.