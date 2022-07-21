Боевики 54-й ОМБР ВСУ сняли и опубликовали в Сети короткую видеозапись, на которой запечатлен момент обстрела их позиций. Нацисты в этот момент находились у блиндажей, однако после первого же артиллерийского удара ретировались в расположенный неподалеку подвал, сообщил портал «Русская весна».

На записи видно, как боевики обсуждают между собой качество мобильной связи. В этот момент прилетает артиллерийский снаряд, причем один из националистов продолжает вести съемку обстрела на мобильный телефон.

«По нам ложат уже второй подряд», – жалуется он на камеру.

После этого боевики все же прекращают снимать и убегают в подвал, так как обстрелы становятся более интенсивными.