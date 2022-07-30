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Еще 5 июня в телеграм-канале «Незыгарь» появилось «пророчество» британской разведки Mi-6 об использовании Киевом американских РСЗО HIMARS для удара по колонии в Еленовке. На это обратил внимание парламентарий Мосгордумы Андрей Медведев, передает “Русская весна”.

Он отметил, что канал точно описал сценарий удара по тюрьме, в которой содержались боевики националистического полка «Азов» (запрещен в России). Кроме того, называлось еще две цели – Крымский мост, об атаке на который Киев упоминает все чаще, и Севастополь, неподалеку от которого недавно был замечен британский разведывательный самолет.

По словам Медведева, в посте было предсказано, что после удара ВСУ по Еленовской колонии из РСЗО HIMARS Киев вместе с его западными кураторами обвинят в атаке Россию.

Напомним, что ранее в Пентагоне заявили, что ВСУ «нечаянно» нанесли удар по колонии.

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