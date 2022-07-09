Российские ВС в пятницу вечером нанесли ряд мощных ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ в Днепропетровской области с применением реактивных систем залпового огня. Портал «Русская весна» опубликовал несколько видеозаписей этой атаки, сделанных местными жителями.

Авторы видео рассказали, что удары РСЗО наносились из Энергодара в Запорожской области. Этот город освобожден российскими войсками практически в самом начале спецоперации на Украине и остается под их контролем.

Жительница Днепропетровской области, которая снимала ракетные удары по региону, рассказала, что для этого использовалось не менее 8 реактивных снарядов. Официальной информации об этой атаке пока не поступало, поэтому цели ВС РФ и точное количество ударов неизвестно.