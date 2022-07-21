Польские военные эксперты разработали план «победы Украины» над ВС РФ, сообщив, что после получения западного вооружения Киев просто не имеет права проиграть. Они выложили в Сеть свою версию того, что будет происходить в соседней стране в ближайшее время, передает портал «Русская весна».

Первым делом Киев «восстановит контроль» над Херсоном. Это позволит заблокировать три городских моста через Днепр и тем самым перекрыть каналы снабжения ВС РФ боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

На следующем этапе ВСУ пойдут в гипотетическое контрнаступление на Бердянск и Мариуполь, что позволит им вернуть доступ к Азовскому морю, а затем отрежут и Крымский полуостров. В районе будут установлены РСЗО HIMARS, которые станут для ВС РФ сдерживающим фактором.

Поляки отметили, что план вполне реален, но очень многое зависит от объемов и сроков поставок на Украину западного оружия. Если США и Североатлантический альянс будут по-прежнему отправлять по несколько единиц вооружения один раз в два-три месяца, о контрнаступлении Киеву придется забыть.