читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша намеревается развернуть вдоль границ с Белоруссией новые военные гарнизоны. В настоящий момент данный вопрос уже обсуждается межведомственными комиссиями, рассказал портал «Русская весна».

В проекте документа, который определяет передел в Вооруженных силах, приведены инструкции и обновленные рекомендации для начальников гарнизонов. Два новых формирования возникнет в Катовице, где также планируется разместить ставку главнокомандующего, а также в населенном пункте Бяла-Подляска.

На гарнизон в Катовице планируется возложить обязанности по контролю за городами Явожно и Сосновец, Мысловице и Тыхы, Свентохловице и Руда Слёнска. Также сообщается о возможности появления новой, 13-й Силезской бригады которая будет дислоцироваться на границе с Белоруссией. В Польше этот процесс называют созданием факторов сдерживания РБ.

Вам может понравиться

Эксперт Болтенков сообщил, что Киев теряет контроль над ВС Украины

Киев не в состоянии контролировать украинскую армию, так как у боевиков наблюдается значительное снижение морально-психологического состояния. Националисты сдаются в плен, дезертируют, а то и вовсе отказываются участвовать в боевых действиях,

19FortyFive: Почему мы продолжаем верить в ложь “телегенералов” по спецоперации ВС РФ на Украине

Реальное положение дел на Украине сильно отличаются от того, что рассказывают отставные американские генералы по телевизору. Американской общественности, а также парламенту и средствам массовой информации давно пора научиться снимать лапшу

Из-за ремонтов дорог в России туристы стали добираться до курортов дольше

Около суток добираются граждане России до южных курортов. Раньше на это уходило не более 18 часов. Об этом рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков – передаёт РИА “Новости”.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |