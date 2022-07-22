Польша намеревается развернуть вдоль границ с Белоруссией новые военные гарнизоны. В настоящий момент данный вопрос уже обсуждается межведомственными комиссиями, рассказал портал «Русская весна».

В проекте документа, который определяет передел в Вооруженных силах, приведены инструкции и обновленные рекомендации для начальников гарнизонов. Два новых формирования возникнет в Катовице, где также планируется разместить ставку главнокомандующего, а также в населенном пункте Бяла-Подляска.

На гарнизон в Катовице планируется возложить обязанности по контролю за городами Явожно и Сосновец, Мысловице и Тыхы, Свентохловице и Руда Слёнска. Также сообщается о возможности появления новой, 13-й Силезской бригады которая будет дислоцироваться на границе с Белоруссией. В Польше этот процесс называют созданием факторов сдерживания РБ.