Портал «Русская весна» опубликовал видео допроса попавшего в плен украинского боевика по имени Андрей. Он рассказал, что участвовал в боевых действиях в окрестностях Красного Лимана.

По словам военнослужащего, бой был совсем недолгим. Украинское подразделение оказалось в окружении, бойца ранили и вместо со своими сослуживцами он попытался сбежать, увидев российские бронетранспортеры и танки. Но было уже поздно и боевикам пришлось сложить оружие.

Видео завершается призывом бойца к своим сослуживцам прекратить сопротивление. Оно в очередной раз доказывает, что Киев отправляет на фронт всех подряд, не обращая внимание на опыт и умение обращаться с оружием. Этим «умело» пользуются командиры, которые понимают, что вновь прибывшие будут быстро ликвидированы, и отправляют их на самые сложные участки фронта, чтобы на короткое время заткнуть образовавшиеся бреши.