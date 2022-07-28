Сразу несколько крылатых ракет ВС РФ нанесли удар по военному объекту под Киевом, пишут в социальных сетях и мессенджерах местные жители. Сообщается, что сразу после атаки в небо взметнулся огромный столб черного дыма.

Рано утром 28 июля в Киевской области и столице Украины завыли сирены воздушной тревоги. Практически сразу после этого был нанесен ракетный удар по объекту военной инфраструктуры. Грохот взрывов слышали жители всех окрестных населенных пунктов.

Военные корреспонденты «Русской весны» высказали уверенность, что объект серьезно поврежден либо полностью уничтожен. Удар оказался достаточно мощным, так как взрывы сопровождались пожаром. В настоящий момент на месте работают экстренные службы, которые пытаются локализовать возгорание.