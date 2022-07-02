Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
3
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Около четырех часов утра в субботу Харьков сотрясли мощные взрывы. Местные жители размещают в Сети фото и видеозаписи огромных «грибов» из дыма, поднимающихся над местами ударов, сообщил портал «Русская весна».

Отмечается, что атака была проведена с применением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», успешно поразивших намеченные цели. Всего взрывов было два, но официальной информации о том, какие мишени были атакованы, пока нет.

Практически в то же время прогремели мощные взрывы и в Николаеве. Столб дыма над этим южным городом виден с большого расстояния. Подробностей также пока нет.

Напомним, что в украинских городах ВСУ размещают вооружение и технику в жилых кварталах, стремясь спрятаться за спинами мирного населения. Это несколько осложняет проведение специальной операции, но российские ВС все же достигают успехов на всех направлениях.

Вам может понравиться

ПВО России отразили удар тяжелых РСЗО украинских войск

Российские комплексы ПВО перехватили 8 боезарядов, выпущенных ВС Украины из реактивных систем залпового огня. Удары наносились по населенным пунктам Первомайск, Стаханов и Никольское на Донбассе и в Харьковской области, однако

Подконтрольные Киеву власти Луганской области передали 10 школьных автобусов территориальной обороне

Ставленник Киева Сергей Гайдай, возглавляющий военную администрацию Луганской области, сообщил о передаче украинской территориальной обороне десяти школьных автобусов марки «Богдан». Он также опубликовал в Сети фотографии этих транспортных средств, на

Генерал Картаполов: Россия не напрягаясь “ломает об колено” обученную инструкторами НАТО украинскую армию

Тренировки натовских инструкторов не помогли украинской армии, которая сейчас имеет огромный перевес в численности, но несет огромные потери в столкновении с российской группировкой мирного времени. Генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |