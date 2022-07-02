Около четырех часов утра в субботу Харьков сотрясли мощные взрывы. Местные жители размещают в Сети фото и видеозаписи огромных «грибов» из дыма, поднимающихся над местами ударов, сообщил портал «Русская весна».

Отмечается, что атака была проведена с применением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», успешно поразивших намеченные цели. Всего взрывов было два, но официальной информации о том, какие мишени были атакованы, пока нет.

Практически в то же время прогремели мощные взрывы и в Николаеве. Столб дыма над этим южным городом виден с большого расстояния. Подробностей также пока нет.

Напомним, что в украинских городах ВСУ размещают вооружение и технику в жилых кварталах, стремясь спрятаться за спинами мирного населения. Это несколько осложняет проведение специальной операции, но российские ВС все же достигают успехов на всех направлениях.