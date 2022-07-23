Польша не прекращает разговоры о вводе своих войск на территорию Украины даже вопреки тому, что НАТО не слишком одобряет такие ее намерения. Даже высокопоставленные политики страны все чаще обсуждают эту тему, причем делают это открыто, пишет «Русская весна».

Польские руководители не ждут никакого сопротивления от ВСУ, напротив, они рассчитывают на теплый прием. Но совершенно забывают, что российские ВС вряд ли обрадуются такому вторжению. Уже сейчас они выясняют, какие военные подразделения Польша может задействовать на Украине, чтобы подготовить им «встречу».

По мнению экспертов, Варшава может отправить в соседнюю страну авиационную группировку, включающую 1-ю бригаду армейской авиации Сухопутных войск с вертолётами Ми-24В и Ми-2УРП. Кроме того, в распоряжении польских ВВС имеется около 40 советских истребителей МиГ-29 и Су-22М4. Есть у Варшавы и американские F-16, однако их использование на Украине находится под большим вопросом, так как это самолеты НАТО.