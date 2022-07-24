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Союзные силы должны лишь избирательно атаковать объекты гражданской инфраструктуры на Украине, думая о возможных последствиях, уверен командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

Он пояснил, что атаки на железнодорожные узлы, на мосты и другие элементы транспортной инфраструктуры являются обычным делом, так как именно они используются для доставки на передовую оружия, боеприпасов, техники. Однако при этом не стоит уничтожать энергосистему Украины.

«Наши электростанции тоже уязвимы, и стоит только развязать „рельсовую войну“, как вместе с водой Донбасс утратит и электричество — вот наше население скажет нам спасибо…», – приводит мнение Ходаковского “Русская весна”.

При этом он отметил, что пока по объектам энергосистемы Украины был нанесен всего один удар, но он не нанес серьезного вреда.

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