Группировка войск «Отважные» продолжают наступление на Донбассе. Одной из возложенных на них задач является подавление украинской артиллерии, пытающейся организовать отчаянное сопротивление, рассказали военные корреспонденты портала «Русская весна».

Они сообщили, что артиллерия «Отважных» уверенной выигрывает в контрбатарейной борьбе у ВС Украины. Только за минувшие сутки она сумела эффективно подавить позиции трех взводов реактивных систем залпового огня «Град».

Подразделения группировки «О» отлично справились с задачей по Славянском и Северском, а также у населенного пункта Адамовка. Также они уничтожили принадлежащие ВСУ гаубицы Д-20, бусируемые и самоходные установки «Мста-Б» и «Мста-С», посредством которых противник обстреливал мирные города Донбасса и позиции союзных сил.