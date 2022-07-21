Николаев и населенные пункты в области подверглись массированному удару ВС РФ. Местные жители сообщают о 10 точных ракетных ударах, которые спровоцировали сильные пожары на объектах военной инфраструктуры региона.

Также сообщается о чудовищной силы первом взрыве, отзвуки которого долетели даже до Вознесенска, расположенного в 80 километрах от Николаева. Что именно взорвалось, пока неизвестно, пишет портал «Русская весна».

Отмечается, что массированный удар перегрузил украинскую ПВО, которая не смогла сбить ни одной из ракет, прилетевших с территории Херсонской области. Кроме того, сирена воздушной тревоги включилась уже после нескольких первых взрывов. Напомним, что ВС РФ наносит ракетные удары исключительно по военным объектам, никак не затрагивая мирное население украинских городов.