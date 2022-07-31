Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ранним воскресным утром ВС РФ задействовали оперативно-тактические комплексы «Искандер» для ударов по военным объектам ВСУ в Харькове, рассказал портал «Русская весна». Они приводит некоторые подробности этой атаки и публикует соответствующее видео.

Точно известно, что более десяти ракет ОТРК угодили по Немышлянскому району. Все цели были успешно поражены. Украинская сторона после характерного для нее молчания все же сподобилась на сообщение, что ударом уничтожена «производственная постройка». Никаких фото и видео Киев публиковать не стал, что является верным признаком точного попадания по намеченным целям.

Глава военно-гражданской администрации Олег Синегубов был более конкретен и сообщил об ударе по цеху полиграфической продукции. Пострадавших, по его словам, нет, но пожар пришлось долго тушить, так как эта самая продукция уже была готова к отправке в очень большом объеме.

Вам может понравиться

Герой России Клупов сообщил о направлениях возможного контрнаступления Киева

Киев может сколько угодно заявлять о подготовке контрнаступления на Херсон, однако в настоящий момент на этом направлении не наблюдается серьезной концентрации сил и тяжелого вооружения. В Николаевской области находится часть

Эсминец ВМС США замечен у перехода из Средиземного в Черное море

В непосредственной близости от пролива Босфор появился эсминец ВВС Соединенных Штатов, сообщает портал Avia.Pro. Эксперты предполагают, что корабль прибыл в Турцию без предварительного официального предупреждения и вряд ли будет заходить

Белый дом считает, что Китай намеренно скрывает часть данных о коронавирусе

Мировое сообщество хочет досконально разобраться, откуда взялся коронавирус, но этому препятствуют власти Китая. Они утаивают часть важной информации, которая могла бы пролить свет на происхождение вируса. С таким заявлением выступила
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |