Ранним воскресным утром ВС РФ задействовали оперативно-тактические комплексы «Искандер» для ударов по военным объектам ВСУ в Харькове, рассказал портал «Русская весна». Они приводит некоторые подробности этой атаки и публикует соответствующее видео.

Точно известно, что более десяти ракет ОТРК угодили по Немышлянскому району. Все цели были успешно поражены. Украинская сторона после характерного для нее молчания все же сподобилась на сообщение, что ударом уничтожена «производственная постройка». Никаких фото и видео Киев публиковать не стал, что является верным признаком точного попадания по намеченным целям.

Глава военно-гражданской администрации Олег Синегубов был более конкретен и сообщил об ударе по цеху полиграфической продукции. Пострадавших, по его словам, нет, но пожар пришлось долго тушить, так как эта самая продукция уже была готова к отправке в очень большом объеме.