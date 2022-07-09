Представители нацистского белорусского ««Полк Кастуся Калиновского» (экстремистская организация, запрещенная в России) заявили о гибели на Донбассе своих наемников. Согласно их сообщению, на этот раз российскими войсками были ликвидированы Василий Грудовик с позывным «Атом», Василий «Друг» Парфенков и Вадим «Папик» Шатров.

Все они участвовали в боевых действиях на Украине в качестве наемников, рассказал портал «Русская весна».

Также нацисты рассказали о попадании нескольких белорусских боевиков в плен, однако не назвали их имена.

Напомним, что ранее стало известно о ликвидации в боях под Лисичанском представителя вышеупомянутого «Полка» Ивана «Брест» Марчука. Также в плену оказались Ян «Тромбли» Дюрбейко и Сергей «Клещ» Дегтев.