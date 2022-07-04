читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киевские пропагандисты “отомстили” капитану российской армии Дмитрию Фурдую за уничтожение в одном из боев сразу 40 неонацистов фейковым обвинением в мародерстве, рассказали военные корреспонденты “Русской весны”.

Они пояснили, что видеозапись с обвинением, руку к которой приложил незадачливый украинский журналист Юрий Бутусов, не содержит ни единого доказательства. Зато грубейших ошибок в ней хоть отбавляй.

Обвинение строится на том “факте”, что в БМП капитана обнаружили фотоаппарат, чайник и видеокамеру. При этом на самой боевой машине пехоты остались польские номера, а “доказательством” ее принадлежности российскому военному оказались непонятная школьная тетрадь и охотничье ружье. Пропагандист заявил, что оно “именное”, вот только табличку с именем на камеру продемонстрировать забыл.

Но самым интересным фрагментом видео оказалось обнаружение в БМП станции правительственной связи. Украинские “журналисты” уверены, что в каждом российском танке и любой бронемашины установлены подобные станции, позволяющие в случае чего сразу же связаться с президентом РФ. Выглядит это ужасно глупо, но киевским пропагандистам не привыкать выглядеть смешными.

Вам может понравиться

Эксперт Ходарёнок назвал следующие ключевые цели ВС РФ после освобождения Лисичанска

Освобождение Лисичанска и всей территории ЛНР – вопрос ближайших дней, поэтому военные эксперты пытаются спрогнозировать, как будет дальше развиваться спеоперация ВС РФ на Украине. Одни из них – Михаил Ходарёнок,

Ветеран боевых действий Дандыкин предсказал скорое прекращение обстрелов российских городов со стороны ВСУ

Чтобы окончательно прекратить попытки ВС РФ обстреливать российские города, необходимо как можно скорее освободить Харьков, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ветеран боевых действий отметил, что до этого момента Киев будет

Конфликт с НАТО на севере может перерасти в ядерное противостояние – политолог Безпалько

Североатлантический альянс на саммите в Мадриде “назначил” Россию главной угрозой, что может говорить о его подготовке к прямому противостоянию с Москвой. Кроме того, НАТО готов с рапростертыми объятиями принять в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |