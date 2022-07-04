Киевские пропагандисты “отомстили” капитану российской армии Дмитрию Фурдую за уничтожение в одном из боев сразу 40 неонацистов фейковым обвинением в мародерстве, рассказали военные корреспонденты “Русской весны”.

Они пояснили, что видеозапись с обвинением, руку к которой приложил незадачливый украинский журналист Юрий Бутусов, не содержит ни единого доказательства. Зато грубейших ошибок в ней хоть отбавляй.

Обвинение строится на том “факте”, что в БМП капитана обнаружили фотоаппарат, чайник и видеокамеру. При этом на самой боевой машине пехоты остались польские номера, а “доказательством” ее принадлежности российскому военному оказались непонятная школьная тетрадь и охотничье ружье. Пропагандист заявил, что оно “именное”, вот только табличку с именем на камеру продемонстрировать забыл.

Но самым интересным фрагментом видео оказалось обнаружение в БМП станции правительственной связи. Украинские “журналисты” уверены, что в каждом российском танке и любой бронемашины установлены подобные станции, позволяющие в случае чего сразу же связаться с президентом РФ. Выглядит это ужасно глупо, но киевским пропагандистам не привыкать выглядеть смешными.