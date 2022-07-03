Лисичанск полностью перешел под контроль союзных сил ВС РФ и ЛНР. Военный корреспондент Евгений Поддубный разъяснил, что эта победа означает для России, передает портал “Русская весна”.

Он назвал установление контроля над Лисичанском крупным военно-политическим успехом, так как территория Луганской народной республики сейчас освобождена полностью. ВСУ еще будут предпринимать попытки отбить последний город ЛНР, который дольше всех оставался под контролем Киева, но общей ситуации это уже не изменит.

Теперь, по словам Поддубного, российским войскам предстоит битва за ДНР. Ключевыми ее целями являются освобождение Дружковки и Авдеевки, а также Северска, Краматорска и Славянска. Практически все эти города – мощные крепости, которые Киев возводил на протяжении 8 лет, однако совсем недавно подобное мнение высказывалось и о Северодонецке с Лисичанском.