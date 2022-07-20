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Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись допроса боевика 24-й механизированной бригады ВСУ, сдавшегося в плен группировке «Отважных» и не без иронии отметил, что почти все националисты сразу начинают выспрашивать, кто развязал боевые действия на Донбассе 8 лет назад.

Очередной пленник тоже сразу начал с этого, но затем немного приуныл и начал рассказывать, что в боевых действиях он практически не участвовал, из автомата почти не стрелял, так как в основном работала артиллерия.

В конце допроса его боевой пыл угас окончательно. Боевик пожаловался, что командиры его подразделения сбежали, еду на позиции никто не доставлял, поэтому военнослужащие голодали. Также националист призвал сослуживцев сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь.

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