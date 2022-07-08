Армия Донецкой народной республики продвинулась по направлению к поселку Пески, которое является одним из наиболее опасных на Донбассе. Один из бойцов с позывным «Поляк» рассказал, что населенный пункт теперь как на ладони благодаря приближению к нему на минимальное расстояние, передает портал «Русская весна».

Военнослужащие ДНР заняли позиции и ведут наблюдение за поселком, а также за действиями украинской армии и беспилотниками ВСУ.

«Поляк» рассказал, что именно этот населенный пункт наряду с Авдеевкой на протяжении 8 лет использовался ВСУ для обстрелов мирных городов Донбасса. Особенно часто под удары попадала столица ДНР Донецк.

Также военнослужащий отметил, что боевики ВСУ несколько активизировались в последнее время. Они взбесились из-за многочисленных поражений, из-за того, что пришлось оставить Мариуполь и всю территорию ЛНР, южные регионы ДНР и теперь пытаются наверстать упущенное.